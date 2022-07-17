Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi

AA - Faruk Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi

Son dakika haberi: Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında çıkan Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında çıkan Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Çataloluk Köyü Muhtarlığı tarafından Haklıyurt Yayla mevkisinde düzenlenen programda dua edildikten sonra kurban kesildi.

Program, Kösedağ'ın zirvesinde bulunan Köse Süleyman türbesinde devam etti.

Burada açıklama yapan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe halkının vatan için canlarını feda eden şehitleri unutmadığını belirterek, "Her yıl temmuzun üçüncü haftasında buraya gelerek 1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı'nda şehit olan askerlerimize dua ediyoruz. Türk milleti her zaman ayakta durmayı bildi. İşte burada da Kösedağ Savaşı'nda böyle bir acı olay yaşandı. Fakat bu millet o zaman da ayağa kalktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

AA / Faruk Kara - Güncel

Suşehri Sivas Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title