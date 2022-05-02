Son dakika! Köprü yolunda cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı, Yalova istikametinde meydana geldi. D.Ö. idaresindeki 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. yönetimindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların içerisinde sıkışanları kurtardı. Kazada sürücü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T., T.T., İ.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. İlk müdahalenin ardından 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.T. hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel