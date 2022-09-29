Son Dakika | Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
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Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 5 kilo 252 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Konya'da 5 kilo 252 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, bagajdaki yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 5 kilo 252 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel