Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
AA - Savaş Güler - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı, tutuklandı.
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Savaş Güler - Güncel