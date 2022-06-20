Son dakika! Konya'da serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü - Haberler

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Son dakika! Konya'da serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Son dakika! Konya'da serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Tol Mahallesi Kaya mevkisine giden Talha K. (16), Ferhat Ş. (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ve Mert D. (15) serinlemek için eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine girdi.

Su birikintisinin balçıkla dolu olduğunu fark eden çocuklardan Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. sudan çıkmayı başarırken, Talha K. ile Ferhat Ş. ise boğularak can verdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşırken, Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, Tol Mahallesi'ne giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya su Güncel Haberler Son Dakika

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