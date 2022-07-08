Son dakika: Konya'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi - Haberler

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Son dakika: Konya'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Son dakika: Konya'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Son dakika haberleri... Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının Konya Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının Konya Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Konya Şehitliği'nde yoğunluk oluşturan şehitlerin yakınları, sabah saatlerinden itibaren kabirleri ziyaret etmeye başladı.

Aileler, kabir ziyaretinde bulundu, şehitlerinin mezarına karanfil bıraktı.

Şehitlerinin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Kurban Bayramı Konya Güncel Haberler Son Dakika

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