Son Dakika | Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Haberler

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Son Dakika | Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Son Dakika | Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 BLN 498 ve 06 BT 6389 plakalı otomobil, Ankara- Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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