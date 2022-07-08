Son dakika... Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren koca yakalandı Son dakika habere göre Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı. Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı. Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. AA / Savaş Güler - Güncel Konya Güncel Haberler Son Dakika

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