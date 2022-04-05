Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi
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Son dakika gündem haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.
Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında alımı-satımı ve ticareti yasak olan türler ile ilgili olarak bir iş yeri, bir ikamet ve bir çiftliğe operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, 5 adet tavus kuşu, 1 adet deve kuşu ele geçirildi.
Şahıslara CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.