Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında alımı-satımı ve ticareti yasak olan türler ile ilgili olarak bir iş yeri, bir ikamet ve bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 5 adet tavus kuşu, 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Şahıslara CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.