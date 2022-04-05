Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi

AA - Mehmet Umay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında alımı-satımı ve ticareti yasak olan türler ile ilgili olarak bir iş yeri, bir ikamet ve bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 5 adet tavus kuşu, 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Şahıslara CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Kaçakçılık, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title