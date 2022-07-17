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Son dakika: Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Son dakika: Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir İtfaiye Konya Güncel Haberler Son Dakika

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