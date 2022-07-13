Son dakika: Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde başkasına ait 20 dekarlık buğdayı hasat eden kişi tutuklandı. Konya'nın Kulu ilçesinde başkasına ait 20 dekarlık buğdayı hasat eden kişi tutuklandı. İsmi henüz öğrenilemeyen biçerdöver operatörü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 20 dekarlık tarladaki buğdayı hasat edip, 8 ton buğdayı tarla sahibi olduğunu belirten İsmet M'ye teslim etti. Şüphelenen operatörün durumu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bildirmesi üzerine tarlanın Ezrail Bircan ve ortaklarına ait olduğu belirlendi. Çiftçi Malları Koruma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Tarlayı işlettiği ve mahsulü aldığı belirlenen İsmet M, evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hasat edilen yaklaşık 8 ton buğday sahibine teslim edildi. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Konya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.