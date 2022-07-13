Son dakika: Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde başkasına ait 20 dekarlık buğdayı hasat eden kişi tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde başkasına ait 20 dekarlık buğdayı hasat eden kişi tutuklandı.

İsmi henüz öğrenilemeyen biçerdöver operatörü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 20 dekarlık tarladaki buğdayı hasat edip, 8 ton buğdayı tarla sahibi olduğunu belirten İsmet M'ye teslim etti.

Şüphelenen operatörün durumu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bildirmesi üzerine tarlanın Ezrail Bircan ve ortaklarına ait olduğu belirlendi.

Çiftçi Malları Koruma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Tarlayı işlettiği ve mahsulü aldığı belirlenen İsmet M, evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hasat edilen yaklaşık 8 ton buğday sahibine teslim edildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title