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Son dakika... Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Son dakika... Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Gevrekli Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Kadri Ekşi'nin (76), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi.

Ekşi, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına alınarak, Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Kalp Krizi Konya Güncel Haberler Son Dakika

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