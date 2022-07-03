Son dakika... Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Seydişehir Gevrekli Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Kadri Ekşi'nin (76), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Ekşi, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına alınarak, Konya Şehir Hastanesine götürüldü. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Kalp Krizi Konya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika... Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.