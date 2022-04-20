Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel medyadaki habere göre operasyon, KDC'de konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.
Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
IS-CAP olarak bilinen grup, KDC haricinde Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.
AA / Gökhan Kavak - Güncel