Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü - Haberler

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Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medyadaki habere göre operasyon, KDC'de konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.

Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

IS-CAP olarak bilinen grup, KDC haricinde Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Orta Afrika, Kongo, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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