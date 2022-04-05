Son dakika: Kongo'daki çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kongo'daki çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Kongo'daki çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 1 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 1 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Bali Köyü'ne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Barış gücü askerleri ile CODECO üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi.

Yine aynı bölgede 30 Mart 2022'de BM'ye ait helikopter isyancılar tarafından düşürülmüş, 8 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaklaşık 2 haftadır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Birleşmiş Milletler, Saldırı, Kongo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title