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Son dakika... Kongo'da toprak kayması sonucu 8 kişi öldü

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Son dakika... Kongo'da toprak kayması sonucu 8 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde toprak koyması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde toprak koyması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Bukavu şehrinde bulunan Wima Lisesi yakınlarında heyelan meydana geldi.

Yaşanan afet nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ağır yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkenin doğusunda, sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo, Güncel, Haberler

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