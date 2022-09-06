Son Dakika | Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı Güncel Haberler Son dakika haberine göre VAN'nın İpekyolu ilçesindeki evin kömürlüğünde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı. VAN'nın İpekyolu ilçesindeki evin kömürlüğünde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, evin kömürlüğünde Afganistan uyruklu olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 3 organizatör ise gözaltına alındı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz Emniyet Müdürlüğü Afganistan İpekyolu Göçmen Güncel Haberler Son Dakika

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