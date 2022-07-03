Son dakika! Komşusunun oğlu ile öldürülen Erhan'ın babası:  Çifte infaz faili meçhul kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 11 yıl önce başlarından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Erhan Tekin (29) ve Ahmet Ölç'ün (30) ölümüyle ilgili 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden S.G. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılandığı yerel mahkeme tarafından yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraat eden S.G. ile ilgili karara yapılan itiraz Yargıtay tarafından da onandı. Erhan Tekin'in babası Ramazan Tekin, "11 yıl önce benim çocuğumla komşumun çocuğu kafalarına sıkılarak infaz edildi. Yargıtay kararından sonra bu çifte infaz faili meçhul kaldı" dedi.

Olay, 26 Mart 2011'de Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içerisinde Ahmet Ölç başından ve vücudunun değişik yerlerinden 5 kurşunla, Erhan Tekin ise aracın yanında başından 3 kurşunla öldürülmüş olarak bulundu. Hırsızlık suçundan sabıkalı olan Erhan Tekin ile Ahmet Ölç'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada çok sayıda kişinin tanık ve şüpheli olarak ifadesi alındı.

Erhan Tekin'in babası Ramazan Tekin karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı onadı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Ramazan Tekin, oğlu ve arkadaşının ölümünün faili meçhul kaldığını söyledi. Katil ya da katillerin bulunmasını isteyen Ramazan Tekin, "11 yıl önce benim çocuğumla komşumun çocuğu kafalarına sıkılarak infaz edildi. 1 kişi hakkında dava açıldı ve 9-10 defa ağır ceza mahkemesine giderek duruşmalara katıldık. Bu kişi o kadar delile rağmen beraat etti. Biz itiraz ettik ancak Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Yargıtay kararından sonra bu çifte infaz faili meçhul kaldı Ben kimseye iftira atmıyorum, suçlu kim ise cezasını çeksin. Bir an önce katil bulunsun" diye konuştu.