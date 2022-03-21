Son dakika haberi! KOMŞU ÇOCUĞUNA CİNSEL TACİZ İDDİASINA TUTUKLAMA

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen Ş.A.(53), 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu.

Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel