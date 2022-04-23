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Son dakika: Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika: Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü

Son dakika haber... Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Viota ile Cachipay kasabalarında, sağanak yağışların ardından toprak kayması yaşandı.

Yetkililer, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Çok sayıda evin zarar gördüğü şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar çamur yığınına döndü.

Meteoroloji ve Çevre Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, bölgede sağanak yağış devam edecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haberler

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