Son dakika! "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan zanlılardan 171'i tutuklandı - Haberler

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Son dakika! "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan zanlılardan 171'i tutuklandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Son dakika! 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan zanlılardan 171'i tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Haziran'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen operasyonun kapsamı genişletilerek, 14'e ile çıkarıldı, 30 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 264 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 171'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 28'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 93'ü serbest bırakıldı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Süleyman Soylu Diyarbakır Güncel Haberler Son Dakika

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