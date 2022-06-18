Son dakika! Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde, geri dönüşüm ve sarf malzemelerini usulsüz sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ilçesinde geri dönüşüm ve sarf malzemelerini usulsüz yolla maddi menfaat temin etmek amacıyla satanlara yönelik 14 Haziran'da Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok miktarda geri dönüşüm ile hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinesi gibi sarf malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, birine adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.