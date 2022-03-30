Son dakika: Kocaeli'deki yangında 7 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Akpınar Mahallesi Arızlı TOKİ Konutları'nda B14-B bloğun son katındaki apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binada yoğun duman oluşması üzerine konut sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri, sepetli vinçlerle camlardan konutlara ulaşarak mahsur kalanları tahliye etti.
Apartman boşluğundan dairelere yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler, yoğun duman biriken B14-A ve B bloklarında canlı taraması yapıp, konut sakinlerinin evcil hayvanlarını da çıkartarak çalışmalarını tamamladı.
Sağlık ekipleri, olay yerinde müdahalede bulunduğu 7 kişiden 5'ini çevredeki hastanelere sevk etti.