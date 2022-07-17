Son dakika: Kocaeli'deki trafik kazasında yaralanan genç 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Son dakika haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Temmuz'da otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Temmuz'da otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi. Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde 54 ZK 536 plakalı otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eray Kalyoncu (25), dün 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kalyoncu'nun cenazesi, ikindi vakti Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedilecek. Diğer yaralılar S.E.C, H.K. ve B.C'nin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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