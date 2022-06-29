Son dakika... Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi'nde, iki işçi servisi, iki otomobil, bir panelvan, bir pikap ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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