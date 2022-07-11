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Son dakika... Kocaeli'de villada çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Melih Palas - Güncel
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Son dakika... Kocaeli'de villada çıkan yangın hasara neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayacık Mahallesi 2235. Sokak'ta bulunan villanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Orta katta mahsur kalan 6 kişi, yan taraftaki villanın çatı katından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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