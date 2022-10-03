Son Dakika | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberler: Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yakacık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.Y'nin adresinde arama yaptı.
Aramada 8 kilo 101 gram kubar esrar, 316 gram toz esrar ile 193 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel