Son Dakika | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler: Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yakacık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.Y'nin adresinde arama yaptı. Aramada 8 kilo 101 gram kubar esrar, 316 gram toz esrar ile 193 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kerim Yavuz Başiskele Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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