Son Dakika | Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son Dakika | Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa G. idaresindeki 34 TZ 5243 otomobil motorundan alev aldı

Dumanları fark eden sürücü, otomobilden inerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli gençlik Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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