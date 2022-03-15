Son Dakika | Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Gebze Belediyesinin katkısıyla belediye hizmet binasında düzenlenen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk, 15 Temmuz Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Sedat Ayyıldız ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Büyükgöz, milletlerin tarihinde kırılma anları yaşandığını belirterek, "Tarihimizin belli dönemlerinde bu milleti tarih sahnesinden silme girişimleri uygulandı. Çok şükür ki bunu beceremediler." dedi.

Büyükgöz, benzer bir planın 15 Temmuz'da da uygulanmaya çalışıldığını aktararak "15 Temmuz'da şahadete yürüyen kardeşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Üzerime düşen ise manevi değerlerini kuşanmış gençler yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Daha sonra Çoban Mustafapaşa Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu, hatimlerin duası edildi.