Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ferhat Ş. (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, avukatlar ile Siirt'in Pervari ilçesinde 2015'te mayın patlaması sonucu şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinden olup olmadığının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun geldiğini belirterek, Ferhat Ş'nin cezai ehliyetinin bulunduğunu açıkladı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Olay

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medyadan yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım 2021'de gözaltına alınan Ferhat Ş. tutuklanmıştı.