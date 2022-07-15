Son dakika... Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki çocuk parkına girdi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki çocuk parkına girdi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Malta Mahallesi'ndeki Piotr Wilczynski Bulvarı'nda rampa aşağı inen, Yusuf Derin'in (21) kullandığı 34 FA 5414 plakalı panelvan kontrolden çıkarak yol kenarındaki çocuk parkına uçtu. Parktaki ceviz ağacını parçalayan araç, kaydırağa çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Derin ve yanındaki Enes Karabulut (19) ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Derin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. AA / Şahin Oktay - Güncel Kocaeli Malta Güncel Haberler Son Dakika

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