Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde seyreden Murat B. idaresindeki 34 GG 1436 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuzhan A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobilde sıkışan Oğuzhan A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title