Son dakika! Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cam ürünleri imal eden iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cam ürünleri imal eden iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
AA / Esmer Geçal - Güncel