Son Dakika | Kocaeli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavganın ardından yakalanan Ü.Ö, A.Ö, F.Ö. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gebze ilçesinde iki aile arasında dün çıkan kavgada pompalı tüfekten açılan ateş sonucu Y.S.T. ile sopalarla darbedilen A.K. ve S.K. yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayın ardından F.Ö. ve A.Ö'yü daha sonra Ü.Ö. ve A.Ö'yü gözaltına almıştı. Güncel AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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