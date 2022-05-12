FABRİKADA ÇIKAN YANGINDA 10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi. İşçiler hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir endüstriyel montaj ve imalat fabrikasının kumlama bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen 10 işçi çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın kumlama bölümünde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel