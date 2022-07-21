Son Dakika | Kocaeli'de eşinin kardeşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşinin kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşinin kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, C.A, Hacıosman Mahallesi'ndeki bir kahvehanede husumetli olduğu eşinin erkek kardeşi Y.Ö'ye silahla ateş açtı. Saldırıda, bacağından yaralanan Y.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri C.A'yı gözaltına aldı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Kocaeli Körfez Güncel Haberler Son Dakika

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