Son dakika! Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika! Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Son dakika! Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan ve Gülten Ş'nin ölümüne neden olan kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Kavgaya karıştığı belirlenen Y.Ş. ve G.Ş. yakalandı.

Öte yandan, kavganın akrabalar arasında düğünde takılan altınlardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Dün akşam Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşanmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerine kaldırılmış, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gülten Ş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Esentepe Kocaeli Körfez Güncel Haberler Son Dakika

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