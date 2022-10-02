Son Dakika | Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos'ta başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos'ta başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT), Eşme Mahallesi'nde 10 yaşındaki Musa İlter'in yorgun mermi nedeniyle ölümüyle ilgili bugüne kadar mahalledeki 150 kişinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında 37 silah ve 20 cep telefonuna el konuldu. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere jandarma kriminal birimine gönderildi.

Mahalledeki 20 ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, 20 aracı inceledi. Bölgedeki ormanlık alanları dedektörle arayan ekipler, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerine de baktı.

Musa İlter'in başından alınan mermi çekirdeği, kriminal incelemeye gönderildi.

Çalışmalara, Ankara'dan gelen ve aralarında balistik uzmanlarında olduğu özel ekip de destek veriyor.

Ömer-Sibel İlter çiftinin 2 çocuğundan biri olan Musa İlter, 20 Ağustos'ta yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralanmış, hastaneye kaldırılan çocuğun 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşmişti. Çocuğun cenazesi, 24 Eylül'de kılınan namazın ardından Eşme Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.