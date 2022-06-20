Son dakika: Kocaeli'de 4 evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de 4 evden toplam 184 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de 4 evden toplam 184 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik tarihlerde 4 evden toplam 184 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Bursa'da düzenledikleri operasyonda A.S'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel