Son dakika: Kocaeli'de 4 evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Kocaeli'de 4 evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Son dakika: Kocaeli'de 4 evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de 4 evden toplam 184 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 4 evden toplam 184 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik tarihlerde 4 evden toplam 184 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Bursa'da düzenledikleri operasyonda A.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Darıca Güncel Haberler Son Dakika

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