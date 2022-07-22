Son Dakika | Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
AA - Sefa Tetik - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Yahyakaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta Nihat Öztürk'ün, alzaymır hastası eşi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır evinde yalnız yaşayan Öztürk'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu kızına bildirdi.
Kapıyı açması üzerine Öztürk'ün yerde hareketsiz yattığını gören kızı ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Sefa Tetik - Güncel