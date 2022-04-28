Son dakika: Kocaeli'de 29 bin 400 uyuşturucu hapla yakalanan yolcu gözaltına alındı
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Son dakika haberler: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait kolide 29 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait kolide 29 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Dedektör köpek "Nitro"nun katılımıyla otobüste yapılan aramada, yolcu Ö.K'ye ait kolide 29 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Şahin Oktay - Güncel