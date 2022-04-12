Son dakika: 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-8 Ekim Kobani olaylarına mali destek sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ankara merkezli 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında; gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekipler, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımlarını inceledi. Milyonlarca satır veri ve video-fotoğraf incelenerek, delillendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği saptandı.

KOBANİ OLAYLARI FİNANSE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK terör örgütü mali alan yöneticisi Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. 500'e yakın sözde 'Değer ailesi' olarak tabir edilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen terörist yakınları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan örgüt mensupları ile birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları tespit edildi. HDP'Lİ İSİMLER DE VAR

Ankara emniyetinin yaptığı delillendirme çalışmaları sonucunda belirlenen 91 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 13 ilde '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında, HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu belirtildi. 46 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 240 bin dolar, 2 bin 800 euro 25 bin TL, 1 kalaşnikof, 3 kalaşnikof şarjörü, 54 fişek, 1 hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda fişek, örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.