Son dakika! 'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı

' Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-8 Ekim Kobani olaylarına mali destek sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ankara merkezli 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında; gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekipler, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımlarını inceledi. Milyonlarca satır veri ve video-fotoğraf incelenerek, delillendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği saptandı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 240 bin dolar, 2 bin 800 euro 25 bin TL, 1 kalaşnikof, 3 kalaşnikof şarjörü, 54 fişek, 1 hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda fişek, örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel