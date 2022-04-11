Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Basri Karakulak'a (65), kızı Şahinder Karakulak'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasına, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Karakulak hakkında indirim uygulanmaması gerektiği belirtilerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılması istendi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kendi eşini darbettiği gerekçesiyle kızı Şahinder Karakulak ile tartıştı. Karakulak, 2 çocuk annesi olan kızını boğazından bıçaklayıp, öldürdü. Karakulak ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Karakulak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak için 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.