Son Dakika | Kızına cinsel saldırıdan yargılanan sanığa 26 yıl 3 ay hapis cezası

MUĞLA'da, kızı M.G.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuncay G. (56), 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Menteşe'de yaşayan üniversite öğrencisi M.G., babası Tuncay G.'nin kendisine lise yıllarında cinsel tacizde, son yıllarda ise silahla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu. Tuncay G., şikayeti üzerine 18 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Tuncay G. hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

M.G.'nin avukatı Alev Öztürk, "Gelinen noktada çıkan ceza tatmin edici ceza oldu. Görülen davanın sonunda mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadı. 1 yıllık sürecin sonunda sanığın hak ettiği cezayı alması, yaşananları ve müvekkilimin başına gelenleri yok etmiyor. Sanığın hak ettiği cezayı alması içimizi rahatlattı. Bizim içinde bir umut oldu' dedi.