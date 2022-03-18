Son Dakika | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Son Dakika | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 27 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ile bir gram toz esrar ele geçirdi.

Operasyonda M.C, A.K, T.S, M.K. ve G.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C, A.K. ve T.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kırşehir, Güncel, Haberler

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