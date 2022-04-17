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Son dakika... Kırşehir'de ev yangını

AA - Serkan Güner - Güncel
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Son dakika... Kırşehir'de ev yangını

Son dakika haberi... Kırşehir'de bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Kuşdilli Mahallesi'nde İ.A.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Yangın, Güncel, Haberler

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