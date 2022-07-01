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Son dakika haber... KIRŞEHİR'DE DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 7 Irak uyruklu yakalandı.

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 7 Irak uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte yaşayan Irak uyruklu N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., M.A.M.W. ve O.H.S.S.'nin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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