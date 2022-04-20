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Son Dakika | Kırşehir'de bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Son Dakika | Kırşehir'de bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kırşehir'de 24 yaşındaki genç, müstakil bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 24 yaşındaki genç, müstakil bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi'nde müstakil bir evin bahçesinde sabah saatlerinde hareketsiz halde bir kişin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Evin bahçesine giden polis ekibi, yerde yatan kişinin Kadir Köse (24) olduğunu tespit etti.

Sağlık ekibi Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Köse'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

112 Acil Çağrı, Kırşehir, Güncel, Haberler

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