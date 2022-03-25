Kırklareli OSB'ye şimdiye kadar 30 milyar liralık yatırım yapıldı

Vali Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) şimdiye kadar 30 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Vali Bilgin, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Sanayi ve İstihdam Özelinde Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin gelecek vizyonu ve geleceğinin tasarlanması açısından devlet ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, çevresinde yaşanan yoğun savaşlara rağmen ekonomisinin diğer ülkelere göre halen güçlü olduğunu anlatan Bilgin, "Kırklareli OSB'ye 5 bin 700 dönüm gibi bir alanı daha kazandırdık. 18 bin dönümle Trakya'nın en büyük sanayi bölgesi olacağız. Çerkezköy şuanda 12 bin dönümle birinci bölge. Altyapı olarak da sadece bölgenin değil, Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip, hem yeşil hem de akıllı OSB hüviyetine dönüşüyoruz." dedi.

Kırklareli OSB'ye ilgilin her geçen gün arttığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"OSB'de 30 milyara yakın bir yatırım mevcut. Özellikle burada hayvan çiftliklerinin çok dağınık olduğunu görüyoruz. Çevre ve ekosistem açısından, doğaya zarar verme açısından önemli bir sıkıntı yaratıyor. Biz artık hayvancılık tesislerine müstakil olarak izin vermek istemiyoruz. Tümünü Kavaklı beldesinde, yeni tesislerin tümünü toplayıp orada bir İhtisas OSB kurmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Bilgin, yatırımcıların istek ve sıkıntılarını dinledi.