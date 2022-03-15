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Son dakika... Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Nihat Evren - Güncel
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Son dakika... Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Demirköy ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Demirköy ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'nde binanın çatısından duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

AA / Nihat Evren - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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